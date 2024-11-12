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حوادث

قرارات النيابة في دهس سائق تريلا 5 طلاب بكرداسة

ضحايا الحادث، فيتو
ضحايا الحادث، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام سائق سيارة نقل مقطورة لقيامه بدهس 5 طلاب مما تسبب في وفاة 4 منهم وإصابة الآخر بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

أمرت النيابة بالتحفظ علي المتهم وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب الخامس لسماع أقواله.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب خبير من المرور بمعاينة الحادث وإعداد تقرير وافي عنه، وعرض جثث المتوفيين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

 

القبض على سائق سيارة نقل مقطورة لقيامه بدهس 5 طلاب

 

وكانت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قد ألقت  القبض على سائق سيارة نقل مقطورة لقيامه بدهس 5 طلاب مما تسبب في وفاة 4 منهم وإصابة الآخر بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بموتوسيكلين قيادة 5 طلاب مما تسبب في مصرع 4 طلاب وإصابة الخامس، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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