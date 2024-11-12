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مصرع عاطل سقط من شرفة الطابق الرابع بمنزله فى سوهاج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى عاطل مصرعة إثر سقوطه من شرفة الطابق الرابع بمنزلة الكائن دائرة قسم أول حيث نقل جثة هامدة إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات 
مدير الأمن يتلقى إخطارا بمصرع عاطل سقط من شرفة الدور الرابع بقسم أول
تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم إسلام عجاج مفتش مباحث قسم أول بوصول “أحمد س ع ع”، 32 عام- لا يعمل إلى  مستشفي سوهاج العام" جثة هامدة “ ”إدعاء سقوط من علو"، مقيم بقسم أول سوهاج.

  التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والوفاة بسبب اصطدامه بجسم صلب 
بالانتقال والفحص أفادت والدته “مني م ع هـ”، 60 عام- ربة منزل، وشقيقه “محمد”، 35 عام- صاحب محل عصير، مقيمان بذات العنوان أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال تواجده بشرفة الطابق الرابع أختل توازنه مما أدي إلي سقوطه أرضًا ووفاته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.


وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة كسر بقاع الجمجمة لاصطدامه بجسم صلب .
 

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