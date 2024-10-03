الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

قرار النيابة في مصرع عامل سقط من أعلى سُلم خشبي في الشارع بأوسيم

قرار النيابة في مصرع
قرار النيابة في مصرع عامل

أمرت نيابة أوسيم بالتصريح بدفن جثمان عامل بشركة كهرباء لقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به إثر سقوطه من أعلى سُلم خشبي أثناء الصعود عليه لإصلاح عمود إنارة بأحد الشوارع.

مصرع عامل بشركة كهرباء في أوسيم

أفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية حول الحادث إذ سقط الضحية، في العقد الخامس من العمر، من أعلى العمود بسبب اختلال توازنه، وبنقله إلى المستشفى أكد الأطباء وفاته.

تفاصيل سقوط كهربائى من علو

كانت البداية، بإخطار المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من المستشفى العام، بوصول عامل جثة هامدة، إثر سقوط من علو، ووجود كدمات وسحجات بأنحاء الجسد والرأس.

بالعرض على العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث الوراق وأوسيم، طلب العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما أظهرت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.

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