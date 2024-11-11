سبب اعتذار يسرا عن عدم حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اعتذرت الفنانة يسرا عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت يسرا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": “أعتذر بشدة عن عدم تمكني من حضور افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان بلدي الذي أفتخر به كثيرًا”.

اعتذار يسرا عن القاهرة السينمائي

وتابعت: "أعتذر لرئيس المهرجان الأستاذ العزيز حسين فهمي لعدم حضوري وأوعده بحضور حفل الختام لإني للأسف ارتبطت بحدث منذ 6 أشهر يتطلب حضوري ولم أتمكن من الاعتذار عنه.. بالتوفيق للجميع ولكل من شارك في هذا الحدث الرائع".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".