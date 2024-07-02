ملكة جمال الكون تحتفل بزواجها بفستان زفاف ملكي

عقدت عارضة الأزياء المعروفة وملكة جمال الكون لعام 2012، أوليفيا كولبو، قرانها على نجم كرة القدم الأمريكية كريستيان ماكافري في حفل زفاف رائع بولاية رود آيلاند.

وتميز الحفل بأجوائه العائلية الدافئة، كما أنه شهد تألق أوليفيا بفستان استثنائي من تصميم دار الأزياء العالمية "دولتشي آند غابانا".

ويعد الفستان الملوكي الذي اختارته كولبو لهذه المناسبة الخاصة، لفت الأنظار ليس فقط بجماله الفني الراقي، ولكن أيضًا بتفاصيله المتقنة التي أبرزت روعة تصميمه.

أوليفيا كولبو تخطف الأنظار بفستان دولتشي آند غابانا في زفاف أسطوري

وعُرفت بذوقها الرفيع في الأزياء واختارت فستانًا ملوكيًا من توقيع دار الأزياء العريقة "دولتشي آند غابانا"، والذي تميز بتصميمه الفخم وتفاصيله المعقدة، حيث جاء مُحكم القصة من الأعلى مع أكمام طويلة وياقة دائرية من الخصر.

لم تقتصر الأناقة على الفستان وحده، بل تم تعزيزها بطرحة دانتيل طويلة تصل إلى 16 قدمًا، تغطي الفستان بأكمله، مما أضاف لمسة من الروعة والفخامة إلى إطلالة العروس.

وتم تصميم هذه الطرحة بعناية فائقة لتكمل جمال الفستان، وتعزز من حضور أوليفيا كولبو بكامل أناقتها في هذا اليوم المهم.

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