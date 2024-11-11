الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

سكرتير عام مساعد دمياط يتابع التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة (صور)

حملة مرورية مكبره
حملة مرورية مكبره بدمياط بقيادة السكرتير العام المساعد

ترأس اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، تم خلالها متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها على الزجاج الأمامى والخلفي للسيارة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمنظومة النقل والمواقف داخل المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة،  ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، وتحقيق الانضباط المرورى

حملة مكبرة برئاسة اللواء مجدي الوصيف لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها

 

كما تم متابعة التزام سيارات التاكسي بفتح البنديرة " الكيلو الأول ١٠ جنيهات والكيلو الذى يليه بقيمة ٣ جنيهات "، حيث استوقف السكرتير العام المساعد، عدد من السيارات واستمع إلى المواطنين للتأكد من عدم مطالبتهم بدفع قيمة أعلى من التعريفة المحددة.

هذا ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين بفرض غرامات فورية وفى حالة تكرار المخالفة يتم الغاء ترخيص السيارة وخط السير.

حملة مرورية مكبرة بدمياط متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها
حملة مرورية مكبرة بدمياط متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها

وللابلاغ عن اى مخالفات تخص تلك المنظومة يتم التواصل مع رقمى خط شكاوى محافظة دمياط" ١١٤" و" ٠٥٧٢٢٦٤١٢١" وطوارئ المرور " ٠٥٧٢٣٦٠٠١".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السكرتير العام المساعد غرامات فورية محافظة دمياط محافظ دمياط مباحث المرور

مواد متعلقة

محافظ دمياط يطلق إشارة البدء لماراثون المشى برأس البر

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة.. العناية بالأئمة والخطباء.. توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي.. وحرب غزة وأزمة السودان تتصدران المشهد

رسائل مصرية قوية لقادة أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بغزة والسودان

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

تنسيق المرحلة الثانية، القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

بعد إعلان إصدار اللائحة التنفيذية.. قانون المنشآت الصحية يدخل حيز التطبيق.. إتاحة دخول المستثمرين في تطوير المستشفيات الحكومية.. مؤسسات علاجية خارج التشريع.. وهذه شروط تشغيل الأجانب

بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية، ننشر نص قانون المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads