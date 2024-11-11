سكرتير عام مساعد دمياط يتابع التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة (صور)

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

ترأس اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، تم خلالها متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها على الزجاج الأمامى والخلفي للسيارة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمنظومة النقل والمواقف داخل المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، وتحقيق الانضباط المرورى

حملة مكبرة برئاسة اللواء مجدي الوصيف لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها

كما تم متابعة التزام سيارات التاكسي بفتح البنديرة " الكيلو الأول ١٠ جنيهات والكيلو الذى يليه بقيمة ٣ جنيهات "، حيث استوقف السكرتير العام المساعد، عدد من السيارات واستمع إلى المواطنين للتأكد من عدم مطالبتهم بدفع قيمة أعلى من التعريفة المحددة.

هذا ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين بفرض غرامات فورية وفى حالة تكرار المخالفة يتم الغاء ترخيص السيارة وخط السير.

حملة مرورية مكبرة بدمياط متابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة المحددة ووضع ملصقات بها

وللابلاغ عن اى مخالفات تخص تلك المنظومة يتم التواصل مع رقمى خط شكاوى محافظة دمياط" ١١٤" و" ٠٥٧٢٢٦٤١٢١" وطوارئ المرور " ٠٥٧٢٣٦٠٠١".