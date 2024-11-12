يزينها كوكبة من مشاهير القراء، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النجم 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الرعد 15 ق.



44: 10 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود سالمان الحلفاوي وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



02: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورتى القيامة- الإنسان 30ق.



44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة القصص 30ق.



12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد الخشت وما تيسر من سورة فاطر 30 ق.



13:28 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/القصبي زلط 5ق الساعة 15:51



مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة الشعراء 29ق.



17:05 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة ص 30ق.



18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف 30ق.



19:00 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورة القصص 24ق.



19:34 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتي الطور والنجم 30ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة المائدة والعلق والزلزلة 45ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 42ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وما تيسر من سورة النبأ 15ق.



03:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة هود 30ق.



05:18 (بعد الفجر) للشيخ عبدالله عمران وما تيسر من سورة ق 15 ق.



05:36 (بعد الفجر) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة لقمان 15ق.

