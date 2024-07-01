شريف مدكور يصدم الجمهور بما حدث لـ فيلا أم كلثوم

كشف الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل جديدة عن فيلا الفنانة الراحلة أم كلثوم، مؤكدًا أن الفيلا تحولت إلى مكان قبيح ليس له ملامح.

وقال شريف مدكور خلال برنامجه الشهير 4 شارع شريف: فيلا أم كلثوم تحولت لبرج قبيح المنظر، وملهاش ملامح.

وكشف شريف مدكور مؤخرًا أنه لم يتناول السجائر أو المخدرات طوال حياته، مشيرا إلى أنه غير مستوعبًا فكرة التدخين، ويرفض تمامًا أن يدخن أحدًا في سيارته الخاصة أو منزله.

وكتب شريف مدكور منشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: “فخور إني عمري ما شفت المخدرات، ولا جربتها ولا في حياتي شربت حتى سجاير عادية، وحقيقي مش قادر أستوعب الناس اللي بتشرب الحاجات دي!، مش متخيل إني أطلع دخان من بؤي ورحتي تبقى سجاير!، نعمة وفضل وطبعًا ممنوع تمامًا حد يدخن في بيتي أو عربيتي”.

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