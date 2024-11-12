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محافظات

مقتل عامل بطلق نارى على يد جاره بمركز طما فى سوهاج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

قتل عامل زراعي على يده جاره في مشاجرة بالاسلحة النارية لخلافات الجيرة  بمدينة طما   في سوهاج.

وترجع أحداث الواقعة إلى أخطارآ ورد إلى اللواء صبرى عزب  مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائيه ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد محمود ذكى رئيس مباحث طما بوصول “رشاد س ع هـ”، 65 عام- عامل إلى  مستشفى طما المركزي “جثة هامدة” إثر إصابته " " طلق ناري بالكتف الأيمن "  ومقيم بمركز طما.

وبالانتقال والفحص اتهم نجل المتوفي “شريف”، 24 عام- عامل زراعي، مقيم بذات الناحية “عمر ع ع ع”، 25 عام- عامل زراعي - مقيم بذات الناحية  بالتعدي علي والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

القوة الأمنية تضبط المتهم والسلاح المستخدم 

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم

 

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اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج بسبب خلافات الجيرة مدير المباحث الجنائية مستشفى طما الجهات الامنية مستشفي طما المركزي

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