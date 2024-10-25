تحقيقات النيابة: خصومة ثأرية وراء مقتل عامل بطلق ناري في العمرانية
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل عامل في العمرانية، نتيجة إطلاق النار عليه في شارع الدكتور.
وأصدرت نيابة الجيزة عدة قرارات في الحادث، حيث كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالإستماع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابساته، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
مقتل شخص في العمرانية
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.
وتبين أن عاملا تعرض لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتله متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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