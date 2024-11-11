رياضة كفر الشيخ: انطلاقة جديدة لمركز تدريب الفتيات لكرة السلة (صور)

يشهد مركز تدريب الفتيات لكرة السلة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ انطلاقة جديدة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، على ملعب الإكليرك بنادى الإرادة والتحدي من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه يتم خلال المشروع، تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة مثل التحكم والسيطرة على الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تتم بالتنسيق مع الإتحاد المصرى لكرة السلة، فيما يجرى متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة وتقييمها، تدريبات Her World بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

تتجدد تدريبات مركز تدريب الفتيات لكرة السلة بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية والجهاز الفني مكون من خبيري ومدربى كرة السلة الدكتور فوزي حسيب وكابتن محمد فكري.