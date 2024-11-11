الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 12، سمعة كاميليا المهنية في خطر

إنجي المقدم، فيتو
إنجي المقدم، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 12 حول قيام سلمى بالتصالح مع والدتها، بينما تصطدم مع شقيقتها داليا بعدما واجهتها الأخيرة بأنها اقتحمت غرفتها ورأت جواز السفر الخاص بها والذي لم يكن به تأشيرة دبي واستنتجت أنها سافرت مع رشيد خاصة أنها وصلت وعادت معه في نفس التوقيت، وعبرت سلمى عن رفضها لتلميحات شقيقتها كما لم تمنحها أي معلومة، بينما تنضم داليا للعمل مع رشيد في الوقت الذي يبدأ الأخير في معاملة زوجها معاملة سيئة.

ولا تزال علاقة كاميليا ورشيد في توتر ويجدد رشيد طلبه الطلاق منها بينما تواصل هي التمنع، بينما تجلس مع رغدة وسلمى وتخبرهما أنها ستذهب للسجل المدني من أجل معرفة هوية زوجة رشيد، وتتوتر سلمى وتتصل برشيد الذي يطمئنها أن كاميليا لن تصل لمعلومة لأن قسيمة الزواج تظهر للنور بعد ٢١ يومًا من إتمام الزيجة.

وتواجه كاميليا خطر الفصل من النقابة بعدما تلقت خطابًا يفيد بالتحقيق معها في تسريب معلومات موكلها للخصم، وتحاول كاميليا حل الموقف ويحاول والدها التدخل لإنقاذها، بينما تذهب كل من سلمى ورغدة لمواساتها في مصابها وتستلم كاميليا صندوق به جهاز التتبع الذي كانت قد وضعته في سيارة رشيد، وبعدها تستلم رسالة منه بها صورة وهو يحمل الجهاز في يده.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

مسلسل وتر حساس الحلقة 12 وتر حساس مسلسل وتر حساس الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

صالح عبد النبي يشارك في مسلسل كامل العدد ٣

آخرهم شاهين في مسلسل باسورد، نجوم راب قدموا تجارب ناجحة في عالم التمثيل

رحل اليوم، حمدي الرملي بدأ مشواره الفني في التسعينيات.. و«فراولة» آخر أعماله الفنية

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة وموعد عرضه

الأكثر قراءة

بينهم لاعب الزمالك، أسماء ضحايا علي غزال من نجوم الكرة

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

حريق هائل داخل شقة سكنية أمام حديقة حيوان الجيزة (صور)

التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

نقيب الأطباء يكشف العقوبة المتوقعة على طبيبة النساء بعد تشهيرها بالمرضى

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين 11/11/2024

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads