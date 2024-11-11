مسلسل وتر حساس الحلقة 12، سمعة كاميليا المهنية في خطر

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 12 حول قيام سلمى بالتصالح مع والدتها، بينما تصطدم مع شقيقتها داليا بعدما واجهتها الأخيرة بأنها اقتحمت غرفتها ورأت جواز السفر الخاص بها والذي لم يكن به تأشيرة دبي واستنتجت أنها سافرت مع رشيد خاصة أنها وصلت وعادت معه في نفس التوقيت، وعبرت سلمى عن رفضها لتلميحات شقيقتها كما لم تمنحها أي معلومة، بينما تنضم داليا للعمل مع رشيد في الوقت الذي يبدأ الأخير في معاملة زوجها معاملة سيئة.

ولا تزال علاقة كاميليا ورشيد في توتر ويجدد رشيد طلبه الطلاق منها بينما تواصل هي التمنع، بينما تجلس مع رغدة وسلمى وتخبرهما أنها ستذهب للسجل المدني من أجل معرفة هوية زوجة رشيد، وتتوتر سلمى وتتصل برشيد الذي يطمئنها أن كاميليا لن تصل لمعلومة لأن قسيمة الزواج تظهر للنور بعد ٢١ يومًا من إتمام الزيجة.

وتواجه كاميليا خطر الفصل من النقابة بعدما تلقت خطابًا يفيد بالتحقيق معها في تسريب معلومات موكلها للخصم، وتحاول كاميليا حل الموقف ويحاول والدها التدخل لإنقاذها، بينما تذهب كل من سلمى ورغدة لمواساتها في مصابها وتستلم كاميليا صندوق به جهاز التتبع الذي كانت قد وضعته في سيارة رشيد، وبعدها تستلم رسالة منه بها صورة وهو يحمل الجهاز في يده.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.