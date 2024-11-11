خمس أندية تساهم في التشكيلة الأساسية لمنتخب الناشئين أمام المغرب

منتخب الناشئين، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تشكيلة الفراعنة الصغار لمواجهة المغرب، في الجولة الافتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا بالمغرب.

وحصلت فيتو على قائمة الأندية التي ينتمي إليها اللاعبين الأحد عشر الذين يبدأون في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر للناشئين في مواجهة المغرب بعد قليل وهم:

عمرو عادل حراسة المرمى 16 زد

محمد البنداري مدافع 15 إنبي

حمزة الدجوي مدافع 4 الأهلي

أدهم فريد ظهير أيمن 6 إنبي

آدم محمد ظهير أيسر 12 إنبي

باسل مدحت خط وسط 7 سموحة

محمد أنس خط وسط 14 إنبي

بلال عطية صانع ألعاب 10 اهلي

أنس رشدي جناح 20 إنبي

إبراهيم النجعاوي جناح 19 الإسماعيلي

عبدالعزيز الزغبي مهاجم 17 إنبي

تشكيل منتخب الناشئين أمام المغرب، فيتو

منتخب مصر حامل لقب دورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008

وكان منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، توج بطلا لدورة شمال إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في شهر أبريل الماضي،، وجاءت نتائجه في البطولة على النحو التالي:

المباراة الأولى: مصر × تونس 1-1

المباراة الثانية: مصر × ليبيا 2-1

المباراة الثالثة: مصر × المغرب 3-1

المباراة الرابعة: مصر × الجزائر 1-1

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إفتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.