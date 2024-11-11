الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إذاعة دير مارجرجس بالرزيقات أكثر من 50 سنة في خدمة الملايين بالأقصر(صور)

دير مارجرجس بالرزيقات
دير مارجرجس بالرزيقات

عند دخولك إلى أرض دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، والبالغ مساحتها حوالي 120 فدان تجد عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين تجمعوا في الإحتفالات السنوية، التي تبدأ من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة سبعة أيام، وذلك للاحتفال بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة " اللد " في فلسطين.

دير مارجرجس بالرزيقات 

ويقول رفعت توفيق سوريال أمين خدمة الإذاعة بدير مارجرجس من عام 1972، ويعمل بالمكان أكثر من 50 سنة خدمة فهو مدير شركة سياحة على المعاش وعمره 63 سنة، أنه تم إقامة الإذاعة في الأساس لخدمة جميع رواد الدير في أيام الاحتفالات على وجه الخصوص، وذلك عبر نقل الصلوات والقداس صباحًا وهم داخل خيمتهم للحصول على بركات القداس الصباحى يوميًّا، بجانب عمل الترانيم والألحان والتمجيدات في الفترة الصباحية.

ويضيف رفعت توفيق سوريال، أن الإذاعة بالدير تقدم خدمات متنوعة ومنها خدمة الأطفال، والتي تتمثل في المساعدة في إعادة الأطفال التائهين أو المفقودين إلى أسرهم وذويهم خلال تواجدهم بين الآلاف من الزوار بالدير خلال أيام الإحتفالات السنوية، كما توجد بالإذاعة خدمة المفقودات أو الأمانات حيث تساهم فى عودة المفقودات فكل من يعثر على شيء يعيدها للإذاعة للتنويه عنها وتقديم بعض مواصفاتها للتأكد من صاحبها خلال تسليمها له.

وأوضح رفعت توفيق أمين خدمة الإذاعة بدير مارجرجس، أنه تقدم الإذاعة أيضًا خدمة التهنئة والتي تتمثل فى تقديم التهنئة بالخطوبة أو الزواج والنجاح فى الكلية أو الثانوية العامة، كما تقدم التهاني بأعياد الميلاد والأطفال لبث روح الفرحة بين جموع الدير من الحضور للإحتفالات، كما يتم توفير خدمة المقابلات، حيث إن مساحة الدير 120 فدان فيقوم الضيف بالتواجد في الإذاعة ويتم النداء عليه ليلتقى بضيفه فى الإذاعة التى تجمع الكل من الضيوف، كما أنه يتم بث المعجزات التى تحدث على أرض الدير خلال الإحتفالات، بجانب عمل مسابقات في الكتاب المقدس كل يوم بأسئلة للمساهمة في فتح الجمهور والمخيمين الكتاب المقدس والإجابة عن الأسئلة وتقديمها للإذاعة يوميًّا.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر دير مارجرجس بالرزيقات مار جرجس بالرزيقات احتفالات مارجرجس اذاعه مارجرجس بالرزيقات

مواد متعلقة

الفريق كامل الوزير يوجه بحزمة إجراءات عاجلة لحماية الصناعة المصرية

تموين الأقصر ينفذ حملة مكبرة على المخابز بالزينية

استرداد 798 ألف متر أراضي زراعية غرب الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

من الرياض، 10 رسائل قوية من السيسي للعالم لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

حفيد أم كلثوم يكشف حقيقة زواجها مرتين

رئيس الوزراء: هدفنا زيادة استثمارات ريادة الأعمال من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads