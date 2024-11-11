إذاعة دير مارجرجس بالرزيقات أكثر من 50 سنة في خدمة الملايين بالأقصر(صور)

عند دخولك إلى أرض دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، والبالغ مساحتها حوالي 120 فدان تجد عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين تجمعوا في الإحتفالات السنوية، التي تبدأ من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة سبعة أيام، وذلك للاحتفال بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة " اللد " في فلسطين.

دير مارجرجس بالرزيقات

ويقول رفعت توفيق سوريال أمين خدمة الإذاعة بدير مارجرجس من عام 1972، ويعمل بالمكان أكثر من 50 سنة خدمة فهو مدير شركة سياحة على المعاش وعمره 63 سنة، أنه تم إقامة الإذاعة في الأساس لخدمة جميع رواد الدير في أيام الاحتفالات على وجه الخصوص، وذلك عبر نقل الصلوات والقداس صباحًا وهم داخل خيمتهم للحصول على بركات القداس الصباحى يوميًّا، بجانب عمل الترانيم والألحان والتمجيدات في الفترة الصباحية.

ويضيف رفعت توفيق سوريال، أن الإذاعة بالدير تقدم خدمات متنوعة ومنها خدمة الأطفال، والتي تتمثل في المساعدة في إعادة الأطفال التائهين أو المفقودين إلى أسرهم وذويهم خلال تواجدهم بين الآلاف من الزوار بالدير خلال أيام الإحتفالات السنوية، كما توجد بالإذاعة خدمة المفقودات أو الأمانات حيث تساهم فى عودة المفقودات فكل من يعثر على شيء يعيدها للإذاعة للتنويه عنها وتقديم بعض مواصفاتها للتأكد من صاحبها خلال تسليمها له.

وأوضح رفعت توفيق أمين خدمة الإذاعة بدير مارجرجس، أنه تقدم الإذاعة أيضًا خدمة التهنئة والتي تتمثل فى تقديم التهنئة بالخطوبة أو الزواج والنجاح فى الكلية أو الثانوية العامة، كما تقدم التهاني بأعياد الميلاد والأطفال لبث روح الفرحة بين جموع الدير من الحضور للإحتفالات، كما يتم توفير خدمة المقابلات، حيث إن مساحة الدير 120 فدان فيقوم الضيف بالتواجد في الإذاعة ويتم النداء عليه ليلتقى بضيفه فى الإذاعة التى تجمع الكل من الضيوف، كما أنه يتم بث المعجزات التى تحدث على أرض الدير خلال الإحتفالات، بجانب عمل مسابقات في الكتاب المقدس كل يوم بأسئلة للمساهمة في فتح الجمهور والمخيمين الكتاب المقدس والإجابة عن الأسئلة وتقديمها للإذاعة يوميًّا.

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