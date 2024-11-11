الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 كالتالي: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.16 جنيها للشراء و49.26 جنيها للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 49.14 جنيها للشراء و49.24 جنيها للبيع. 

 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.14 جنيها للشراء و49.24 جنيها للبيع

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.14 جنيها للشراء و49.24 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.16 جنيها للشراء و49.26 جنيها للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار فى البنوك المصرى سعر الدولار فى البنوك المصرية

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

سعر جرام الذهب الاثنين في الصاغة 11 نوفمبر 2024

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الجنيه الذهب فى الصاغة الآن

خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين

خبير يكشف مصير الاقتصاد العالمي بعد فوز ترامب

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

منوعات

المزيد

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads