الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

ضبط 10 أطنان سمك
ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق  وضبط المخالفين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم وكذا التأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى ضبط ٥ أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٥ أطنان ملح مجهول المصدر و١٢ ألف عبوة كمستلزمات انتاج تحمل علامات وهمية بغرض الغش التجاري، وذلك بمستودع أسماك  بمركز ومدينة تلا مخالف للاشتراطات الصحية خلال حملة مكبرة بالتنسيق التام مع مديرية الصحة، وتم تحرير محاضر بالواقعة والإعدام الفورى لتلك الكميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم.


وشدد محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط  السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مدينة تلا حملات تموينية بالمنوفية حملات المنوفية اخبار المنوفية

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تحقق فى واقعة اعتداء أخصائي على طالب إعدادي وإصابته بتمزق

ضبط منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية بالمنوفية

جدول قطع الكهرباء عن قرى أشمون بالمنوفية

بدون أب وأم، عمار شاب ساعده أهل الخير وأنقذوه من الضياع بدراجة (فيديو)

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص على الإقليمي بالمنوفية

طالبة بالإعدادية تتخلص من حياتها شنقا في المنوفية

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

الأكثر قراءة

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads