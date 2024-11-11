ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المخالفين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم وكذا التأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى ضبط ٥ أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٥ أطنان ملح مجهول المصدر و١٢ ألف عبوة كمستلزمات انتاج تحمل علامات وهمية بغرض الغش التجاري، وذلك بمستودع أسماك بمركز ومدينة تلا مخالف للاشتراطات الصحية خلال حملة مكبرة بالتنسيق التام مع مديرية الصحة، وتم تحرير محاضر بالواقعة والإعدام الفورى لتلك الكميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم.



وشدد محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.