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أخبار مصر

أذربيجان توقع إعلانًا في COP29 لحماية الأطفال والشباب في مواجهة تغير المناخ (صور)

توقيع الإعلان، فيتو
توقيع الإعلان، فيتو

 أعلن مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، عن توقيع إعلان بشأن الأطفال والشباب وتغير المناخ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

 يأتي هذا الإعلان نيابة عن جمهورية أذربيجان، معززًا التزامها بتضمين الأطفال والشباب في صميم أجندة العمل المناخي.

وبهذا التوقيع، تنضم أذربيجان إلى أكثر من 50 دولة أخرى تعبر عن التزامها الراسخ بحماية حقوق الأطفال والشباب وضمان مشاركتهم الفعالة في مكافحة تغير المناخ. 

ويؤكد هذا الإعلان على أهمية وضع قضية الأطفال والشباب في صدارة الأولويات العالمية، والتأكد من أنهم جزء لا يتجزأ من أي قرارات تتعلق بالمناخ.

 

ويهدف هذا الإعلان إلى ضمان حصول الأطفال والشباب على المعلومات والأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في صنع القرارات المتعلقة بالمناخ، وتمكينهم من تطوير الحلول المستدامة للمشاكل البيئية التي تواجههم. 

كما يشدد على أهمية حماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث المناخية المتطرفة.

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