استمرار الاحتفالات بذكرى تكريس أول كنيسة باسم مارجرجس بدير الرزيقات في الأقصر

يشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب، محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين، لليوم الثاني للإحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين.

احتفالات مارجرجس

وحرص الآلاف من زوار الدير على المشاركة في زفة الأيقونة بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير والآباء الكهنة والرهبان والشمامسة.

وبدأت الاحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر 2024، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلوا أصواتهم بالتسابيح والإلحان، وخلفهم الآباء المطارنة والأساقفة والرهبان والكهنة وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الأحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة.

واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتي تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني.

خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات

وفي نفس السياق، وضعت مديرية أمن الأقصر بناء علي تعليمات اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات، وانتشارا موسعا لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، وتركيب بوابات إلكترونية علي مداخل ومخارج الدير وعلي الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ