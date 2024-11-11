تموين الأقصر ينفذ حملة مكبرة على المخابز بالزينية

نفذت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجار الداخلية، حملة مكبرة صباح اليوم الأثنين، وذلك على المخابز البلدية بمركز الزينية للوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ القرار الوزاري 175 لعام 2024 بشأن المخابز البلدية.

المخابز البلدية

وقام وكيل وزارة التموين والتجار الداخلية في الأقصر بالتوجيه العملي والفني للمفتشين وشرح القرار لأصحاب المخابز، وشملت الحملة المرور على المخابز البلدية فى مركز ومدينة الزينية والقرى التابعة لها بالإضافة إلى مركز خدمة المواطنين فى الزينية.

وأستمع وكيل الوزارة لآراء المواطنين المترددين على المخابز ومركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين مؤكدا على أن القرار الوزاري رقم 175 لعام 2024 يحقق أعلى معدلات الرضاء للمواطن من خلال تحسين جودة الرغيف المدعم والالتزام بالمواصفات ويؤكد على حقوق أصحاب المخابز على حد سواء مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على حقوق المواطن وصاحب المخبز.