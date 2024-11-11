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اقتصاد

بالأرقام، مبيعات الدراجات النارية في مصر خلال شهر أكتوبر

مبيعات الدراجات النارية
مبيعات الدراجات النارية

كشف  تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن أعداد الدراجات النارية المرخصة في أكتوبر الماضي، وبلغت نحو 23.686 ألف دراجة نارية تم ترخيصها جديدة في وحدات المرور المختلفة في أكتوبر المنتهي. 

 مبيعات الدراجات النارية في أكتوبر بمصر
 

ووفقا لما نشرته المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات بالتعاون مع الادارة العامة المرور،  ترتيب الدراجات النارية في مصر حسب الشركات في أكتوبر الماضي كالتالي: 
 

1- هاوجيانج بواقع 9.747 دراجة نارية.
 

2- دايون 3.903 دراجة.
 

3- فيجوري 1.880 دراجة.
 

4- باجاج بواقع 1.162 دراجة.
 

5- CMG بإجمالي 1.090 دراجة.
 

6- PNE بعدد 1.061 دراجة.
 

7- TVS بواقع 894 دراجة.
 

8- هوجين 858 دراجة.
 

9- SYM بإجمالي 807 دراجات.


ترتيب مبيعات الدراجات النارية في سبتمبر بمصر حسب موديل السنة.
 

وجاء تقسيم الدراجات النارية وفق موديل السنة في مبيعاتها جديدة خلال أكتوبر الماضي كالتالي: 
 تم ترخيص ما يقرب من  4,790 دراجة نارية موديل 2025.
-تم ترخيص ما يقرب من 9,203 دراجة نارية موديل 2024.
-تم ترخيص ما يقرب من 3,533 دراجة نارية موديل 2023.
-تم ترخيص ما يقرب من 3,891 دراجة نارية موديل 2022. 
-تم ترخيص ما يقرب من 2,591 دراجة نارية موديل 2021.

 

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