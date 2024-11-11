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محافظات

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

الطبيب المتوفي ببورسعيد،
الطبيب المتوفي ببورسعيد، فيتو

لقي طبيب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الدور الخامس من باب أسانسير أحد الأبراج السكنية بمنطقة أرض الجولف.

وأشار الدكتور شريف صالح، أحد زملاء الطبيب المتوفى، إلى أن الدكتور زكي صالح، استشاري أول العظام، توفى بسبب الأسانسير الخاص بالبرج الذي يسكن به، حيث حدثت الواقعة عندما فتح باب الأسانسير ولم يكن المصعد موجودا فسقط في المنور الخاص بالبرج.

الطبيب المتوفي ببورسعيد، فيتو 
الطبيب المتوفي ببورسعيد، فيتو 

وناشد ملاك الأبراج والعمارات السكنية ضرورة صيانة المصاعد الكهربائية حفاظا على أرواح مستخدميه.

وكشف أحد المقربين من الطبيب الراحل أن الواقعة حدثت فجرا أثناء نزوله لأداء صلاة الفجر في المسجد.

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