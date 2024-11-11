رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024، يبحث العديد من الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة عن وظائف داخل الجهاز الإداري للدولة.

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024، وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لعدد من الوظائف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “ فيتو ” رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024.

وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

رابط وخطوات التقديم علي وظائف وزارة النقل 2024، وأعلنت الهيئة العامة للنقل النهري حاجتها لعدد من الوظائف للتعيين بالندب وتضمنت الوظائف المطلوبة ما يلي:

-صراف خزينة.

-سائق سيارة.

-كاتب تسجيل.

-كاتب تراخيص.

رابط وخطوات التقديم علي وظائف وزارة النقل 2024، وعن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها شملت ما يلي:

بيان حالة وظيفية متضمن (الجزاءات ـ تقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز)



صورة بطاقة الرقم القومى سارية



صورة رخصة قيادة عموم السيارات درجة ثالثة سارية وذلك للمتقدمين لوظائف سائق

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

رابط وخطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024، كما أعلن موقع بوابة الوظائف الحكومية عن حاجه جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لعدد من الوظائف القيادية المتاحة وتضمنت الوظائف ما يلي:



-رئيس الإدارة المركزية للمعايير والمواصفات الفنية لخدمات النقل.



-رئيس الإدارة المركزية لمراقبة العمليات ومستوى الخدمة

وأعلن المعهد القومي للنقل، عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس للتعيين في وظائف الكادرات الخاصة، على درجة مدرس ومدرس مساعد.

رابط وخطوات التقديم علي وظائف وزارة النقل 2024، وأعلن قطاع النقل البحري عن عدد من الوظائف تضمنت ما يلي:

-مدير إدارة لإدارة وتنمية المواهب، في فئة الوظائف الإشرافية.



-مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، في فئة الوظائف الإشرافية.

-مدير عام الإدارة العامة للسفن والتراخيص.

-مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.

خطوات التقديم على وظائف وزارة النقل 2024

رابط وخطوات التقديم علي وظائف وزارة النقل 2024، وعن خطوات التقديم أكدت الهيئة العامة للنقل النهري أن تقديم الطلبات ستكون فى مواعيد العمل الرسمية من (8 ص: 3 م )

العنوان الزهراء - أثر النبى – مصر القديمة أمام محطة مترو الزهراء في موعد أقصاه 24 نوفمبر الجاري.

رابط وخطوات التقديم علي وظائف وزارة النقل 2024

شروط التعيين بالوظائف الحكومية

وحدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.