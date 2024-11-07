الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيئة المعارض: نسعى لدعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

 أكد اللواء شريف الماوردي،رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى دعم الكتاب والمؤلفين المصريين وإبراز الإبداع الأدبي المصري، خاصة في دول المغرب العربي مثل الجزائر التي تجمعها بمصر علاقات ثقافية وتاريخية عريقة”.

 

دور مصر الثقافي في الجزائر والمغرب العربي

 نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات جناحًا متميزًا بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنيه يمتد على مساحة 296 مترًا مربعًا في صالون الجزائر الدولي للكتاب 2024، وذلك بمشاركة 19 دار نشر مصرية تقدم مجموعة واسعة من الكتب والمؤلفات التي تعكس تنوع وإبداع الثقافة المصرية. ويستمر المعرض حتى 16 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والجزائر، وتقديم الإنتاج الأدبي المصري إلى القراء في المغرب العربي.
 

 

 

تعزيز التواصل الحضاري بين مصر وبلدان المنطقة

 وأضاف أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين مصر وبلدان المنطقة، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للوجود الثقافي المصري في المحافل الدولية.

 

 وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن “المشاركة المصرية في صالون الجزائر الدولي للكتاب تأتي تأكيدًا على مكانة مصر الثقافية ودورها كقوة ناعمة في المنطقة. 

 

التبادل الثقافي ودعم دور النشر المصرية

 وأوضح اللواء الماوردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات تحرص على تقديم كافة التسهيلات لدور النشر المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن “التبادل الثقافي مع الجزائر وباقي دول المغرب العربي يعد من أولويات الهيئة، خاصة وأن للكتاب المصري تأثير كبير في المنطقة العربية بفضل تاريخه العريق وثراء محتواه الأدبي والفكري”. وتابع قائلًا إن دعم هذه المشاركات يتيح فرصًا مثمرة للنشر وتبادل الأفكار، ويعزز من مكانة مصر كمرجع ثقافي إقليمي ودولي.

 

نبذة عن صالون الجزائر الدولي للكتاب

يعتبر صالون الجزائر الدولي للكتاب واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية في الجزائر والمنطقة، ويقام سنويًا ليجمع بين الكتاب ودور النشر من مختلف أنحاء العالم. يستقطب المعرض الآلاف من عشاق الكتب والأدب، ويضم العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بما في ذلك الندوات الأدبية وورش العمل التي تهدف إلى دعم القراءة ونشر الوعي الثقافي في المجتمع الجزائري.

إطلاق مؤتمرعالمي متخصص في أنظمة المعارض بالقاهرة، 28 أبريل المقبل

هيئة المعارض تترأس بعثة من 104 شركات مصرية في معرض "سيال باريس"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق دور النشر المصرية

مواد متعلقة

إطلاق مؤتمرعالمي متخصص في أنظمة المعارض بالقاهرة، 28 أبريل المقبل

الأكثر قراءة

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

الجنيه الذهب يتكبد خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

منوعات

المزيد

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads