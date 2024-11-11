تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات المتدفقة بين البلدين
استقبلت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية أكبر وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ورئيس الوفد المصري بالسعودية.
تأسيس كيان مصرى سعودي لخدمة الاستثمارات
وفور وصول الوفد المصري أجرى عددًا من اللقاءات والمقابلات المهمة مع المسئولين السعوديين تناولت سبل دعم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة كما قام الوفد بعدد من الزيارات الميدانية لأبرز مشروعات التطوير العقارى بمدينة الرياض.
وحضر اللقاءات الوزير المفوض التجاري أسامة باشا رئيس المكتب التجاري المصري بمدينة جدة والمهندسة إلهام السرجاني المشرف علي مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وشهد اليوم الأول في زيارة الوفد المصري لقاءات مهمة فى مقدمتها عقد حلقة نقاشية مع شركة3A للمحاماة والاستشارات بحضور رامى فتح الله الشريك والمؤسس للشركة، حيث تم خلال اللقاء عرض رؤية تفصيلية حول آليات مشاركة المطورين المصريين في مشروعات النهضة التنموية التي تشهدها السعودية حاليًا في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح رامى فتح الله قدرة المكتب فى القيام بدور الاستشاري المالي والقانوني والمحاسبي والضريبي والتمويلي وإجراء الدراسات الاقتصادية والتسويقية، موضحًا أن سهولة تأسيس الشركات لمن يبحث من أعضاء الوفد للاستفادة من فرص أعمال المقاولات والتطوير وكذلك الاستشارات الهندسية وقطاع مواد البناء.
من ناحيته أكد عبد الله الغليفة الشريك والمؤسس أن المكتب لديه مجموعة من الفرص التي يمكن عرضها على أعضاء الوفد والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الأرض وبدء الأنشطة، فيما رحب بندر العامري رئيس لجنة العقار باتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بالوفد المصري الذي يزور المملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية التعاون المثمر بين البلدين.
كما أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات ورئيس الوفد المصري بالسعودية أنه في إطار التوقيع علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين وكذا تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان، الأمر الذي ساهم في تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين ومن ثم تيسير مهمة الوفد المصري إلى المملكة وتمكين القطاع الخاص المصري العامل في قطاع التشييد والبناء من تنفيذ مستهدفاته الطموحة علي أرض المملكة بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
وكشف المهندس فتح الله فوزي عن اتخاذ مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين قرارًا محوريًا في تلك المرحلة بشأن سرعة إنشاء لجنة لتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي برئاسة المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية، بوصف تلك اللجنة منصة أعمال للشركات المصرية العاملة بالسوق الخليجي أو من لديها الرغبة في العمل لتصبح تلك اللجنة بمثابة مظلة موحدة تجمع كافة رجال الأعمال المصريين المستثمرين العاملين بدول الخليج العربي كنوع من أنواع المساندة الفعالة لتلك الاستثمارات المصرية بتلك البلدان من جانب وكذلك تيسير مهمة الشركات المصرية الراغبة فى الانضمام لتلك المسيرة من جانب آخر.
وفى ضوء وجود تلك الآلية الجديدة التي تعد أحد أهم سبل التواصل بين المستثمرين المصريين وكافة الجمعيات والهيئات التي تدعم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، شهدت المملكة العربية السعودية يوم الأحد جولة ميدانية لأعضاء الوفد المصري بشركة الفرسان أحد أهم الكيانات العقارية للشركة الوطنية للإسكان، حيث استمع الوفد لشرح تفصيلى من مسئولى الشركة الوطنية للتعريف بأهمية الاستثمار في مدينة الرياض وكذا الاشتراطات الواجب الأخذ بها من قبل المطور المصري الراغب في المشاركة فى العملية العمرانية وكذا التعاون بين المطور والشركة الوطنية للإسكان للحصول على الموافقات اللازمة لتطوير الأراضي.
وتوجه الوفد المصري بعد ذلك لاستكمال زياراته الميدانية لمدينة الرياض حيث التقي بأحد مسئولى مشروع بنان والذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفي السعودية بالمدينة وقد أشاد الجميع بأهمية هذا المشروع الذي يعد أيقونة معمارية وقيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري بالمملكة.
كما التقى أعضاء الوفد المصرى بندر العامرى رئيس لجنة العقار باتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودى المصري الذي أعرب عن ترحيبه بالوفد المصرى مشددًا على أهمية التعاون المثمر فى إطار القواعد المنظمة للاستثمار فى البلدين.
وتخللت الزيارة جولة بأكبر منطقة ترفيهية بمدينة الرياض - بوليفارد سيتى - والتى تشهد فعاليات موسم الرياض الترفيهى، حيث حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية، كما أجرى أعضاء الوفد لقاءات تعارف، فيما جرت مناقشات جانبية تناولت سبل دعم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين المصرى والسعودى.
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