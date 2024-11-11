تأسيس كيان مصري سعودي لخدمة الاستثمارات المتدفقة بين البلدين

استقبلت ‬مدينة ‬الرياض ‬بالمملكة ‬العربية ‬السعودية ‬أكبر ‬وفد ‬من ‬جمعية ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين ‬برئاسة ‬المهندس ‬فتح ‬الله ‬فوزي ‬نائب ‬رئيس ‬الجمعية ‬رئيس ‬لجنة ‬التطوير ‬العقاري ‬والمقاولات ‬ورئيس ‬الوفد ‬المصري ‬بالسعودية.‬

تأسيس كيان مصرى سعودي لخدمة الاستثمارات

وفور ‬وصول ‬الوفد ‬المصري ‬أجرى ‬عددًا ‬من ‬اللقاءات ‬والمقابلات ‬المهمة ‬مع ‬المسئولين ‬السعوديين ‬تناولت ‬سبل ‬دعم ‬التعاون ‬المشترك ‬خلال ‬المرحلة ‬المقبلة ‬كما ‬قام ‬الوفد ‬بعدد ‬من ‬الزيارات ‬الميدانية ‬لأبرز ‬مشروعات ‬التطوير ‬العقارى ‬بمدينة ‬الرياض.‬

وحضر ‬اللقاءات ‬الوزير ‬المفوض ‬التجاري ‬أسامة ‬باشا ‬رئيس ‬المكتب ‬التجاري ‬المصري ‬بمدينة ‬جدة ‬والمهندسة ‬إلهام ‬السرجاني ‬المشرف ‬علي ‬مكتب ‬وزير ‬الإسكان ‬والمرافق ‬والمجتمعات ‬العمرانية ‬الجديدة.‬

وشهد ‬اليوم ‬الأول ‬في ‬زيارة ‬الوفد ‬المصري ‬لقاءات ‬مهمة ‬فى ‬مقدمتها ‬عقد ‬حلقة ‬نقاشية ‬مع ‬شركة3A ‬ للمحاماة ‬والاستشارات ‬بحضور ‬رامى ‬فتح ‬الله ‬الشريك ‬والمؤسس ‬للشركة، ‬حيث ‬تم ‬خلال ‬اللقاء ‬عرض ‬رؤية ‬تفصيلية ‬حول ‬آليات ‬مشاركة ‬المطورين ‬المصريين ‬في ‬مشروعات ‬النهضة ‬التنموية ‬التي ‬تشهدها ‬السعودية ‬حاليًا ‬في ‬إطار ‬رؤية ‬المملكة ‬2030.‬

وأوضح ‬رامى ‬فتح ‬الله ‬قدرة ‬المكتب ‬فى ‬القيام ‬بدور ‬الاستشاري ‬المالي ‬والقانوني ‬والمحاسبي ‬والضريبي ‬والتمويلي ‬وإجراء ‬الدراسات ‬الاقتصادية ‬والتسويقية، ‬موضحًا ‬أن ‬سهولة ‬تأسيس ‬الشركات ‬لمن ‬يبحث ‬من ‬أعضاء ‬الوفد ‬للاستفادة ‬من ‬فرص ‬أعمال ‬المقاولات ‬والتطوير ‬وكذلك ‬الاستشارات ‬الهندسية ‬وقطاع ‬مواد ‬البناء.‬

من ‬ناحيته ‬أكد ‬عبد ‬الله ‬الغليفة ‬الشريك ‬والمؤسس ‬أن ‬المكتب ‬لديه ‬مجموعة ‬من ‬الفرص ‬التي ‬يمكن ‬عرضها ‬على ‬أعضاء ‬الوفد ‬والبدء ‬فى ‬اتخاذ ‬الإجراءات ‬اللازمة ‬للحصول ‬على ‬الأرض ‬وبدء ‬الأنشطة، ‬فيما ‬رحب ‬بندر ‬العامري ‬رئيس ‬لجنة ‬العقار ‬باتحاد ‬الغرف ‬السعودية ‬ورئيس ‬مجلس ‬الأعمال ‬السعودي ‬المصري ‬بالوفد ‬المصري ‬الذي ‬يزور ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية، ‬مشددًا ‬على ‬أهمية ‬التعاون ‬المثمر ‬بين ‬البلدين.‬

كما أكد ‬المهندس ‬فتح ‬الله ‬فوزي ‬نائب ‬رئيس ‬الجمعية ‬رئيس ‬لجنة ‬التطوير ‬العقارى ‬والمقاولات ‬ورئيس ‬الوفد ‬المصري ‬بالسعودية ‬أنه ‬في ‬إطار ‬التوقيع ‬علي ‬اتفاقية ‬تشجيع ‬وحماية ‬الاستثمارات ‬المتبادلة ‬بين ‬الجانبين ‬وكذا ‬تشكيل ‬مجلس ‬التنسيق ‬الأعلى ‬المصري ‬السعودي ‬برئاسة ‬الرئيس ‬عبد ‬الفتاح ‬السيسى ‬وولى ‬العهد ‬السعودى الامير ‬محمد ‬بن ‬سلمان، ‬الأمر ‬الذي ‬ساهم ‬في ‬تعزيز ‬وتوثيق ‬العلاقات ‬بين ‬البلدين ‬ومن ‬ثم ‬تيسير ‬مهمة ‬الوفد ‬المصري ‬إلى ‬المملكة ‬وتمكين ‬القطاع ‬الخاص ‬المصري ‬العامل ‬في ‬قطاع ‬التشييد ‬والبناء ‬من ‬تنفيذ ‬مستهدفاته ‬الطموحة ‬علي ‬أرض ‬المملكة ‬بما ‬يتواكب ‬مع ‬رؤية ‬ ‬السعودية ‬2030.‬

وكشف ‬المهندس ‬فتح ‬الله ‬فوزي ‬عن ‬اتخاذ ‬مجلس ‬إدارة ‬جمعية ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين ‬قرارًا ‬محوريًا ‬في ‬تلك ‬المرحلة ‬بشأن ‬سرعة ‬إنشاء ‬لجنة ‬لتنمية ‬العلاقات ‬بين ‬مصر ‬ودول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي ‬برئاسة ‬المهندس ‬أحمد ‬صبور ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬الجمعية، ‬بوصف ‬تلك ‬اللجنة ‬منصة ‬أعمال ‬للشركات ‬المصرية ‬العاملة ‬بالسوق ‬الخليجي ‬أو ‬من ‬لديها ‬الرغبة ‬في ‬العمل ‬لتصبح ‬تلك ‬اللجنة ‬بمثابة ‬مظلة ‬موحدة ‬تجمع ‬كافة ‬رجال ‬الأعمال ‬المصريين ‬المستثمرين ‬العاملين ‬بدول ‬الخليج ‬العربي ‬كنوع ‬من ‬أنواع ‬المساندة ‬الفعالة ‬لتلك ‬الاستثمارات ‬المصرية ‬بتلك ‬البلدان ‬من ‬جانب ‬وكذلك ‬تيسير ‬مهمة ‬الشركات ‬المصرية ‬الراغبة ‬فى ‬الانضمام ‬لتلك ‬المسيرة ‬من ‬جانب ‬آخر.‬

وفى ‬ضوء ‬وجود ‬تلك ‬الآلية ‬الجديدة ‬التي ‬تعد ‬أحد ‬أهم ‬سبل ‬التواصل ‬بين ‬المستثمرين ‬المصريين ‬وكافة ‬الجمعيات ‬والهيئات ‬التي ‬تدعم ‬الأعمال ‬بدول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي، ‬شهدت ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬يوم ‬الأحد ‬جولة ‬ميدانية ‬لأعضاء ‬الوفد ‬المصري ‬بشركة ‬الفرسان ‬أحد ‬أهم ‬الكيانات ‬العقارية ‬للشركة ‬الوطنية ‬للإسكان، ‬حيث ‬استمع ‬الوفد ‬لشرح ‬تفصيلى ‬من ‬مسئولى ‬الشركة ‬الوطنية ‬للتعريف ‬بأهمية ‬الاستثمار ‬في ‬مدينة ‬الرياض ‬وكذا ‬الاشتراطات ‬الواجب ‬الأخذ ‬بها ‬من ‬قبل ‬المطور ‬المصري ‬الراغب ‬في ‬المشاركة ‬فى ‬العملية ‬العمرانية ‬وكذا ‬التعاون ‬بين ‬المطور ‬والشركة ‬الوطنية ‬للإسكان ‬للحصول ‬على ‬الموافقات ‬اللازمة ‬لتطوير ‬الأراضي.‬

وتوجه ‬الوفد ‬المصري ‬بعد ‬ذلك ‬لاستكمال ‬زياراته ‬الميدانية ‬لمدينة ‬الرياض ‬حيث ‬التقي ‬بأحد ‬مسئولى ‬مشروع ‬بنان ‬والذي ‬تنفذه ‬مجموعة ‬طلعت ‬مصطفي ‬السعودية ‬بالمدينة ‬وقد ‬أشاد ‬الجميع ‬بأهمية ‬هذا ‬المشروع ‬الذي ‬يعد ‬أيقونة ‬معمارية ‬وقيمة ‬مضافة ‬لقطاع ‬التطوير ‬العقاري ‬بالمملكة.‬

كما ‬التقى ‬أعضاء ‬الوفد ‬المصرى ‬بندر ‬العامرى ‬رئيس ‬لجنة ‬العقار ‬باتحاد ‬الغرف ‬السعودية ‬ورئيس ‬مجلس ‬الأعمال ‬السعودى ‬المصري ‬الذي ‬أعرب ‬عن ‬ترحيبه ‬بالوفد ‬المصرى ‬مشددًا ‬على ‬أهمية ‬التعاون ‬المثمر ‬فى ‬إطار ‬القواعد ‬المنظمة ‬للاستثمار ‬فى ‬البلدين. ‬

وتخللت ‬الزيارة ‬جولة ‬بأكبر ‬منطقة ‬ترفيهية ‬بمدينة ‬الرياض - ‬بوليفارد ‬سيتى - ‬والتى ‬تشهد ‬فعاليات ‬موسم ‬الرياض ‬الترفيهى، ‬حيث ‬حرص ‬أعضاء ‬الوفد ‬على ‬التقاط ‬الصور ‬التذكارية، ‬كما ‬أجرى ‬أعضاء ‬الوفد ‬لقاءات ‬تعارف، ‬فيما ‬جرت ‬مناقشات ‬جانبية ‬تناولت ‬سبل ‬دعم ‬الاستثمارات ‬المشتركة ‬بين ‬الجانبين ‬المصرى ‬والسعودى.‬