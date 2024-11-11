الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار والمساحات، طرح جديد للأراضي بنظام التخصيص الفوري

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 67200 متر بسعر 3565 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1215 متر بسعر 9715 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 6273 مترا بسعر 4725 جنيها

كما تطرح أرض مخازن بمساحة 1144 مترا بسعر 1975 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 33096 مترا بسعر 3325 جنيها.

فى سياق آخر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الاسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.
 

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:
 

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ورابط التقديم من هنا 

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

اراضى الاسكان المتميز الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الإسكان المتميز اراضى الاسكان

الأكثر قراءة

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads