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اقتصاد

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 11- 11- 2024 في الأسواق

سعر الشوفان
سعر الشوفان

أسعار الشوفان، تقدم "فيتو" خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن بينها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لما يتمتع به من أهمية كبيرة، وفوائد  للصحة.

 

أسعار الشوفان اليوم وفقًا لآخر التحديثات

وننشر آخر سعر للشوفان اليوم  الاثنين، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

أسعار الشوفان، فيتو
أسعار الشوفان، فيتو

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيًّا بالألياف، مّا يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يحافظ على صحة القلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًًّا بالألياف التي تعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول.

 

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