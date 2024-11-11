وزير الرياضة يشيد بدور البرامج الوقائية في مكافحة الإدمان والتعاطى

قال الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة:"أتشرف بالمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والادمان "2024-ـ2028"

برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلًا بمكافحة الإدمان والتعاطي وفق خطة وطنية متكاملة تعاونًا بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع 12 وزارة، والتي من ضمنها وزارة الشباب والرياضة والمنوطة بالتفاعل مع اكثر من ٦٧ ٪؜ من سكان مصر وهم الشباب".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكافة الجهات المعنية بذل جهود نوعية ووضع خطط استباقية نحو تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، منوهًا إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ووزارة التضامن الاجتماعي في الوقاية والتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي بين أوساط الشباب خلال السنوات الماضية، في ضوء برنامج عملها وخطتها، وتماشيًا مع الخطة الوطنية السابقة لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان"، وكذا تقارير الامم المتحدة الصادرة عن المواد المخدرة والتوصيات والتقديرات المرتبطة بها.



جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد وزير الشباب علي سعي وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز دور الشباب في بناء مجتمع صحي خالٍ من المخدرات، وملتزمة بتوفير كافة السبل لدعم المبادرات الرامية لمواجهة هذه القضية، مع التأكيد على دور التوعية في الحد من ظاهرة الإدمان، وضرورة نشر المعلومات الصحيحة حول مخاطر التعاطي وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة إلى التعاون بين الوزارة والصندوق في العديد من الفعاليات ومعسكرات التدريب والتوعية، والتي استهدفت تأهيل المتطوعين للتوعية وخاصة من خلال المحتوى الرقمي بالأندية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، والتي من بينها حملات توعية بمخاطر الإدمان ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وجلسات بالأندية الثقافية بمراكز الشباب وبالجامعات، وكذا الدورات ومعسكرات التنمية الرياضية لمواجهة الادمان، وفعاليات متعددة آخرها في شهر نوفمبر "معسكر تأهيل 1000 كادر شبابي لمكافحة الإدمان والتعاطي، تحت شعار (قوتنا في شبابنا) بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والذي شهد إطلاق اندية "وقاية" كأول نادي للتوعية بمخاطر الأدمان والمخدرات بمراكز الشباب، مهنأً الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي على انضمام 1000 متطوع جديد لرابطة المتطوعين لصندوق مكافحة الإدمان، ليصل إجمالي عدد المتطوعين إلى 34 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي مواصلة جهود الوزارة في التعاون مع صندوق مكافحة الادمان في إطلاق حملات التوعية بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الصحة والحياة الاجتماعية والمهنية، وتخصيص جلسات وورش عمل في كافة الأنشطة الشبابية المجمعه ومن بينها قطار الشباب ومشروع اعرف بلدك بمختلف المحافظات، وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تساعد الشباب على استثمار أوقاتهم بطرق إيجابية، والابتعاد عن البيئة التي قد تقودهم إلى الإدمان، وكذا التعاون مع الصندوق في تنفيذ العرض المسرحي "سيل" بمراكز الشباب والمنشآت الشبابية التابعة للوزارة للتوعية بمخاطر الإدمان، وكذا التعاون مع الصندوق في إطار التنمية الرياضية.

وأشاد "صبحي" بدور البرامج الوقائية التوعوية في خفض الطلب علي المخدرات ودور خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي(الخط الساخن)، ونجاح تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي في خفض الطلب علي المخدرات وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات، ومبادرات الكشف المبكر عن المخدرات، ودور الحملات الإعلانية في التوعية بهذه القضية.



وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد للتعاون وفقًا للأدوار المنوطة بها في مضمون "الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان "2024-ـ2028".