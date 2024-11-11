الإثنين 11 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

بدء فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت رعاية السيسي

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق  الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"  والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان  ووزارات " الداخلية،والخارجية،والعدل،والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتع ليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة  " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  .

 

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التضامن الاجتماعي التربية والتعليم والتعليم الفني الجهات الحكومية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التعليم العالى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى

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