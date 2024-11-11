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سياسة

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال جلسة الشيوخ

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم يرد على ملاحظات نواب الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردًّا على ما أثاره عدد من أعضاء المجلس من استمرار ظاهرة الغش وتأثيره على العملية التعليمية.

جهود مواجهة الغش في الامتحانات 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، قائلا: وعمل التشويش على هذه اللجان أثناء الامتحانات لمواجهة الغش أمر صعب.

تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة

وأعلن الوزير، السعي نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدًا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.

 

ونفى وزير التعليم، وجود أي إشكاليات مع الجانب الفرنسي بسبب عدم ضم اللغة الفرنسية للمجموع، وفقا لخطة تطوير المناهج التي تم الإعلان عنها مطلع العام الدراسي الحالي.

 

وقال الوزير: لم نلغ تدريس اللغة الأجنبية الثانية، مشيرًا إلى أن اللغة الفرنسية في بعض المدارس لغة أجنبية أولى، مؤكدا التوسع في هذه المدارس الفترة المقبلة.

مصير قانون مزاولة مهنة المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم، أن قانون مزاولة مهنة التعليم يتم العمل عليه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت ممكن.

 

وردا على انتقاد بعض النواب، عن عدم تحقيق ما تم الإعلان عنه بشأن الكثافات الطلابية والحضور، أكد أنه يتم التواصل مع المحافظين بشكل مستمر في هذا الشأن.

حل مشكلة نقص المعلمين

وقال وزير التربية والتعليم: أي نائب عنده مشكلة في أي منطقة من نقص المعلمين أو وجود كثافات غير المعلن عنه، مستعد زيارة المكان للتأكد.

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