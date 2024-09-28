السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف فتاة لطلب فدية بالمطرية

إحالة شخصين للجنايات
إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف فتاة

أمرت نيابة المطرية باحالة شخصين بتهمة خطف فتاة وطلب فدية من أسرتها في منطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من مواطن مقيم بدائرة القسم بتعرض نجلته للاختطاف من قِبل عاطلين لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخصين واعترفا بوجود خلافات مالية مع شقيق المتهم الأول فقرروا لتسوية الخلافات خطف الفتاة والاستيلاء على هاتفها والاتصال علي اسرتها وطلب مبلغ مالي مقابل إعادتها.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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