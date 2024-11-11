بشرى سارة، تراجع أعداد المواليد اليومية لهذا الرقم (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولودًا للوصول إلى 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر 2024).

تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية

وجاء ذلك انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، ووفقًا لالتزام الدولة المصرية بالمادة 41 من الدستور المصري، والتي تنص على تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، قام المجلس القومي للسكان بإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2015 -2030) في نوفمبر 2014.

وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، ولا سيَّما التغييرات الدولية التي أثرت على المجتمع المصري، والتي كان أبرزها مؤخرًا جائحة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتغيرات المناخ،حرصت وزارة الصحة والسكان -ممثلة في المجلس القومي للسكان- على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وأطلقت "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)" بمشاركة كافة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي.

