تأجيل استئناف موظف حاول تسهيل عبور شخصين بحوزتهما مخدرات في مطار القاهرة

قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل الاستئناف المقدم من موظف بمطار القاهرة الدولى لاتهامه بتسهيل عبور شخصين من الدائرة الجمركية بمواد مخدرة لجلسة 13 نوفمبر الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترك مع آخرين بطريق الاتفاق والمساعدة فى تسهيل عبورهما وبحوزتهما مواد مخدرة من الدائرة الجمركية إذ اتفق معهما على أفعالهما وساعدهما على اتمامها بتسهيل مرور الأول من الدائرة الجمركية دون تفتيش، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت إخطارا من مطار القاهرة الدولي يفيد بضبطهم موظف حاول تسهيل مرور شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.