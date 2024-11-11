بحث 17 طلبا للمواطنين باليوم المفتوح في إسنا بالأقصر

عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة اسنا جنوبي محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بديوان عام مجلس مدينة إسناوتم خلال اللقاء بحث 17 طلب وشكوي مقدمة من قبل المواطنين تنوعت بين مشاكل خاصة بقطاع الطرق وبالصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن الاجتماعي.

لقاء اليوم المفتوح

ووجه رئيس مركز ومدينة إسنا، تعليماته إلي الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد علي المشاكل التي تم عرضها وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.