أهلي 2008 يفوز على فاركو بثلاثية نظيفة في كأس مصر

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه فاركو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس مصر.

افتتح عمر غزالة التسجيل للأهلي في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة، وأضاف عمر كمال الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم سيف أحمد الثلاثية في الدقيقة 77 بتسديدة «لوب» رائعة من فوق الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: حسن محمد - عمر كمال - عمر هشهش - عمر محمود.

الوسط: محمد صبري شندي - سيف أحمد - عمر أبو غزالة - عبد الرحمن رامي «مانو» - صالح موسى.

الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك عبد الله جعفر بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، ويوسف علاء بدلًا من محمد صبري شندي، وحسن شريف بدلًا من عمر أبو غزالة، وعمر عاطف بدلًا من صالح موسى، ويوسف عبد العزيز بدلًا من عبد الله حاتم.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس مصر، إلى جانب أندية فاركو وغزل المحلة والإنتاج الحربي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.