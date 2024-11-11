محافظ البحيرة يتفقد عدد المدارس بوادي النطرون

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة سير العملية التعليمية بمركز وادي النطرون، حيث تفقدت مدرسة الشهيد خالد عبد الله الابتدائية بقرية كفر داوود التي تضم 17 فصلا بقوة 641 تلميذا، كما تفقدت مدرسة الشهيد مصطفى عابد الإعدادية المشتركة والتي تضم 10 فصول بقوة 423 طالبا وطالبة.

تقييم مستوى التحصيل الدراسي لطلاب

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة جاكلين عازر الفصول لكافة المراحل الابتدائية والإعدادية واطلعت على السجلات الخاصة بالمدرسين، وتابعت شرح المدرسين داخل الفصول، كما اطلعت على كراسات الطلاب لتقييم مستوى التحصيل الدراسي لهم.

متابعة قوائم الفصول والأنشطة الممارسة داخلها

وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة مداومة التدقيق والمتابعة المستمرة لأعمال القراءة والكتابة لطلاب المدارس، لضمان تحسين مهاراتهم اللغوية وتحقيق مستوى عالٍ من الإتقان في هذه المجالات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب الدراسية، موجهة بضرورة متابعة قوائم الفصول، والأنشطة الممارسة داخلها وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، ومتابعة الانضباط بها ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة.