ميقاتي يدعو لمساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية

قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني: لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان وسيادته دون حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في خسائر إنسانية فادحة ونزوح 1.2 مليون إنسان عن منازلهم.

وتابع: “أدعو إلى مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية”

واستكمل: “يجب وقف العدوان على لبنان فورًا ووقف اطلاق النار والعودة الي تفعيل القرار 1701”.

وانطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ونرفض انتهاك سيادته، كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.