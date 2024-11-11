فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي 14 نوفمبر

أعلنت جامعة جنوب الوادي أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجارى حيث يبدأ سحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وذلك خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 3 مساء.

وشددت الجامعة على ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة.

وأشارت إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

اعلان الكشوف المبدئية

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 17 نوفمبر ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 18 نوفمبر وفحص الطعون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 20 نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 21 نوفمبر و تنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الاحد 24 نوفمبر و تجرى انتخابات الاعادة يوم الإثنين 25 نوفمبر.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الاربعاء 27 نوفمبر،وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخاب امناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.