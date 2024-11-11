مطران دشنا وتوابعها يصلي قداس بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
صلي الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها القداس الالهى ورفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالرحمانية قبلي وألقى العظة.
احتفالًا بنهضة الشهيد العظيم مارجرجس
كما قام برسامة اطفال مدرسة الشمامسة في الكنيسة في رتبة الأبصلتس بحضور الآباء الأجلاء كهنة الكنيسة والقرية ووسط فرحة شعب الكنيسة، يأتى ذلك وسط احتفالات نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات.
يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.
يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقس أسقف كرسي إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابي تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.
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