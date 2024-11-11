استرداد 798 ألف متر أراضي زراعية غرب الأقصر (صور)

نفذت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري بمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، حملة إزالات واسترداد 3 حالات تعدى على أراض أملاك دولة بمساحة 798 ألف متر زراعة من الحالات الغير جادة لعدم سداد رسوم الفحص والمعاينة.

التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات أيضا عن إزالة 3 حالات تعدى على أراضى زراعية علي مساحة 525 متر بأرمنت الحيط، وتنوعت الحالات بين بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت والطوب الأحمر.

تمت الإزالة بواسطة قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت وبالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية للمركز، وشارك فى حملة الإزالة رئيس قرية المحاميد بحرى ومدير أملاك الدولة ومدير المتابعة بالمركز ومشرف حماية الأراضي الزراعية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وازالتها فى المهد، ووفقا لتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

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