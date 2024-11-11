محلي نجع حمادي بقنا ينظم حملة مكبرة لضبط الأسواق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى حملة مكبرة لضبط الأسواق،وذلك بناء على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بالإشراف والمتابعة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية.

شهادات صحية ونظافة

وشارك فى الحملة جهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والطب البيطري والصحه والتموين للمرور على المنشآت التجارية ومحلات الهايبر ماركت ومحلات تحميص وبيع التسالى ومحلات جزارة ومحلات بيع الفطير للتأكد من مدى الخدمة المقدمة للمواطن من كافة النواحى الصحية والبيئية كما تم المرور على أماكن تجهيز المأكولات السريعة والمطاعم بمدينة نجع حمادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير محضر مخالفة بيئية، وأيضًا تحرير إنذار 6 محاضر عدم إعلان من قبل التموين وتم ضبط 10 كجم من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية ونظافة من قبل الصحة.

حيث أكد بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أنه بناء على التعليمات لا تهاون في أي تلاعب يمس المواطن النجعاوي سواء في الأسعار أو جودة وصلاحية السلعة المقدمة له وأن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في الضرب بيد من حديد على كل يخالف أو يتلاعب بالقانون.

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