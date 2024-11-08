الجمعة 08 نوفمبر 2024
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محافظات

قطع الكهرباء عن مدينة فرشوط في قنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط التابعة لشمال محافظة قنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق المستشفى العام والضرائب العامة والتأمينات ومخبز محمد عبد الله.


وأوضحت أن فصل الكهرباء غدًا السبت الموافق 9/11/2024 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة.

 

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شمال محافظة قنا فرشوط قنا محافظة قنا مدينة فرشوط

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