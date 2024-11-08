قطع الكهرباء عن مدينة فرشوط في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط التابعة لشمال محافظة قنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق المستشفى العام والضرائب العامة والتأمينات ومخبز محمد عبد الله.



وأوضحت أن فصل الكهرباء غدًا السبت الموافق 9/11/2024 من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة.

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