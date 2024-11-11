بالأسماء، الأوقاف تجدد إعارة 6 أئمة إلى الإمارات
اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرار تجديد إعارة ستة من أئمة الوزارة للعمل في مجال الوعظ والإرشاد لدى الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستمر الأئمة في أداء رسالتهم الدعوية في تعزيز الوعي الديني المستنير.
تجديد إعارة ستة أئمة إلى الإمارات العربية المتحدة
الأئمة الذين شملهم قرار تجديد الإعارة هم:
- الشيخ محمود الزيني السيد ضوه من أوقاف المنوفية.
- الشيخ عادل إبراهيم أحمد حسين من أوقاف أسيوط.
- الشيخ جمال عبد العاطي خالد رياض من أوقاف المنوفية.
- الشيخ محرم علي عبد الواحد الطيفانية من أوقاف القاهرة.
- الشيخ محمد راشد إبراهيم الشربيني من أوقاف الدقهلية.
- الشيخ عادل أحمد أبو السعود عوض من أوقاف أسيوط.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والديني بين مصر والإمارات، واستمرارًا لدور وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والاعتدال.
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