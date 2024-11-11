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تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف COP 29 إلى أذربيجان

تسليم رئاسة مؤتمر
تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف COP 29 إلى أذربيجان

 شهد العالم اليوم لحظة تاريخية مع تسليم الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرئاسة إلى مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في أذربيجان.

وتتطلع الأوساط الدولية إلى مرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث من المتوقع أن يشهد المؤتمر حوارًا مثمرًا حول سبل التقدم والتعاون في مواجهة تحديات تغير المناخ.

ويأتي تسليم الرئاسة في أعقاب نجاح دولة الإمارات في استضافة مؤتمر COP28، والذي شهد إطلاق العديد من المبادرات والالتزامات الطموحة لمكافحة تغير المناخ. 

 

ومن المتوقع أن يبني مؤتمر COP29 على هذه الإنجازات، ويعزز الزخم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

جدير بالذكر أنه انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي.

 

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