أمين التعاون الإسلامي: الممارسات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقرارات الدولية

قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في كلمته، اليوم الاثنين: إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان، قائلا “نرفض انتهاك سيادته”.

كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وانطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بكلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.