الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمين التعاون الإسلامي: الممارسات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقرارات الدولية

القمة العربية الإسلامية،
القمة العربية الإسلامية، فيتو

 قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، مشيرًا إلى أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في كلمته، اليوم الاثنين: إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

 وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته  العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي  لبنان، قائلا “نرفض انتهاك سيادته”.

 كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وانطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بكلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار  العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إطلاق النار في غزة الأراضي الفلسطينية الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي البقمة العربية الإسلامية

مواد متعلقة

ولي العهد السعودي: المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في غزة

بمشاركة أكثر من 50 دولة.. القمة العربية الإسلامية في الرياض تبحث وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. اتفاق جماعي على أهمية توحيد الجهود.. وخبير: رسالة واضحة للمجتمع الدولي

توافد رؤساء وممثلي الدول المشاركة إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

من الرياض، 10 رسائل قوية من السيسي للعالم لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

رئيس الوزراء: هدفنا زيادة استثمارات ريادة الأعمال من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار

فى اليوم العالمي للعزاب، أشهر السناجل فى الوسط الفنى

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس مصر

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads