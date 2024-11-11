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سياسة

وزير التعليم: 46 مدرسة فقط بها كثافة طلابية مرتفعة

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى: إن نسبة حضور الطلاب بالمدارس تبلغ حاليا نحو 85 فى المائة، وذلك بعد تنفيذ الضوابط الأخيرة وخاصة إعادة تفعيل أعمال السنة واعتماد لائحة التحفيز والانضباط. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة العامة ملجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم.

وأضاف وزير التعليم، أن نسبة الحضور فى العام الماضى كانت  بين 9 إلى 10 فى المائة، بسبب العجز فى عدد المعلمين وارتفاع الكثافات بالمدارس، متابعا: “كل ذلك انتهى بنسبة كبيرة، حيث لم يعد هناك كثافات زائدة فى المدارس سوى عدد 46 مدرسة على مستوى الجمهورية”.

وأردف عبد اللطيف: بالنسبة لمشكلة العجز فى عدد المعلمين فقد تم حلها بنسبة 90 فى المائة، كما وحدنا التكليفات للطلبة على مستوى الجمهورية من خلال تقييم أسبوعي يعد جزء لا يتجزأ من أي عملية تعليمية.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قال أن سياسات الوزارة الحالية تعد استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدراتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.

 

الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم

وقال الوزير: الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.

 

دراسة شاملة للوقوف على تحديات التعليم

وأشار وزير التعليم، إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.

 

لم نغير استراتيجية الدولة في التعليم

ونفى الوزير  تغيير استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030.

 

2500 مدرسة مجهزة بأحداث الشاشات منذ 3 سنوات 

 وأشار وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ اليوم، إلى أن هناك 2500 مدرسة ثانوية مجهزة بأحدث الشاشات في العالم  منذ 3 سنوات .

 

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