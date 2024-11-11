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سياسة

وزير التعليم: سياستنا استكمال لاستراتيجية الدولة 2030

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم أمام الشيوخ، فيتو

 أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدراتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.

 

وزير التعليم أمام جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات مناقشة عامة بشأن النهوض بالعملية التعليمية.

 

الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم

وقال الوزير: الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.

 

دراسة شاملة للوقوف على تحديات التعليم

وأشار وزير التعليم، إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.

 

لم نغير استراتيجية الدولة في التعليم

ونفى وزير التربية والتعليم، تغيير استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء الاستراتيجية التنمية 2030.

 

2500 مدرسة مجهزة بأحداث الشاشات منذ 3 سنوات 

 وأشار وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ اليوم، إلى أن هناك مدارس ثانوية عددها 2500 مدرس منذ 3 سنوات مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية، وما حدث في الفترة الماضية لإنهاء الأزمات.

 

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