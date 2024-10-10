حزب الوفد: تحديد جلسة 26 أكتوبر لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية
قررت الهيئة العليا لـ حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب تحديد جلسة في ٢٦ أكتوبر الحالي، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
الهيئة العليا لحزب الوفد
وقررت الهيئة العليا مد عمل لجنة التنظيم المركزية حتي يناير من العام المقبل، وإعادة تشكيلها في موعدها السنوي طبقا لنص اللائحة.
وتم عرض الميزانية الخاصة بالحزب.
وكان المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة قد سبق جلسة الهيئة العليا وتحديد جدول أعمال من بندين الأول إعادة تشكيل لجنة التنظيم المركزية والثاني عرض ميزانية الحزب.
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