كواليس تجديد عقد مدافع الزمالك لمدة 5 مواسم

جدد نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقد أحمد رفاعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ٥ مواسم مقبلة ليكون عقده لمدة ٦ مواسم، خاصة وأنه كان يتبقى عقدة موسم قبل تجديد تعاقده.

وكشف مصدر بنادي الزمالك كواليس تجديد عقد اللاعب حيث عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع اللاعب يوم الثلاثاء الماضي، وأخطر فيها اللاعب برفض رحيلك وأنه سيحدد تعاقده لمدة ٥ مواسم.

وأضاف المصدر أن عبدالواحد السيد مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب يوم الخميس الماضي، وقام بتجديد تعاقد اللاعب لمدة ٥ مواسم، وشدد المصدر أن اللاعب سيسافر مع الفريق إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي وديا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره النصر الليبي وديًّا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي.



وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.



وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.