الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كواليس تجديد عقد مدافع الزمالك لمدة 5 مواسم

أحمد رفاعي
أحمد رفاعي

 جدد نادي الزمالك بشكل رسمي تعاقد أحمد رفاعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ٥ مواسم مقبلة ليكون عقده لمدة ٦ مواسم، خاصة وأنه كان يتبقى عقدة موسم قبل تجديد تعاقده.

وكشف مصدر بنادي الزمالك كواليس تجديد عقد اللاعب حيث عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع اللاعب يوم الثلاثاء الماضي، وأخطر فيها اللاعب برفض رحيلك وأنه سيحدد تعاقده لمدة ٥ مواسم.

وأضاف المصدر أن عبدالواحد السيد مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب يوم الخميس الماضي، وقام بتجديد تعاقد اللاعب لمدة ٥ مواسم، وشدد المصدر أن اللاعب سيسافر مع الفريق إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي وديا. 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره النصر الليبي وديًّا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي.


وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.


وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  


ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري البورسعيدي رئيس نادي الزمالك فترة التوقف الدولى موعد مباراة الزمالك القادمة ناد موعد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

هل عاقب الزمالك سيف الدين الجزيري لسفره خارج مصر؟

الزمالك يوضح حقيقة وصول عروض رسمية لـ زيزو

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض بمشاركة السيسي

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

كواليس تجديد عقد مدافع الزمالك لمدة 5 مواسم

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads