الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

كشفت تقارير صحفية سعودية، تفاصيل عرض نادي الأخدود، لضم أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت صحيفة "اليوم" السعودية أكدت أن الأخدود يريد التعاقد مع زيزو في الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ولم يفز سوى في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مرات ولديه 8 نقاط فقط.

وأكد حسن مرزوق المدير التنفيذي لنادي الأخدود في تصريحات صحفية، أن ناديه يرغب في ضم زيزو من الزمالك، قائلا: "نرصد 3 ملايين دولار من أجل ضم أحمد سيد زيزو، وهناك مفاوضات حول الصفقة، زيزو لاعب دولي مميز ونطمح أن يكون ضمن صفوفنا في يناير".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في الشتاء المقبل على أن ينضم للفريق الموقع له مطلع الموسم الجديد.

 

زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي 

وكشف تقرير سعودي عن رغبة فريق الأخدود السعودي في ضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لـ صحيفة "اليوم" السعودية فإن الأخدود يرغب في شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو مع الزمالك.

وواصلت الصحيفة: نادي الأخدود السعودي يريد التخلص من خدمات أحد لاعبيه الأجانب في يناير المقبل على أن يضم زيزو بدلا منه.

 

ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

جلسة بين زيزو والزمالك لبحث تجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل بعد عودة البعثة من ليبيا مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي

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