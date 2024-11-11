الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير خارجية بوركينافاسو وعمدة طوكيو يزوران المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ads

استقبل المتحف المصري الكبير، كاراموكو جان مارى تراورى وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو، ويوريكو كويكي عمدة طوكيو بدولة اليابان والوفود المرافقة لهما وذلك خلال زيارتهم لمصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

الزيارة الرسمية للمتحف المصري الكبير

وتأتي هذه الزيارات في إطار ما يشهده المتحف من تشغيل تجريبي لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به منذ  يوم 16 أكتوبر الماضي. 

وتضمنت الزيارة قيام الوفود بجولة بمنطقة المسلة المعلقة والمدخل الرئيسي والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني مرورًا بالدرج العظيم، ووصولًا لقاعات العرض الرئيسية.

وأعرب وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو عن انبهاره وسعادته البالغة بما شاهده خلال الزيارة من قطع أثرية تعرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

افتتاح قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون

كما توجهت عمدة طوكيو، بالتهنئة للدكتور أحمد غنيم؛ على التشغيل التجريبي للمتحف، الذي طال انتظاره، معربة عن تطلعها لافتتاح قاعات توت عنخ آمون قريبًا، معربة عن إعجابها بالمتحف وسيناريو العرض المتحفي المميز للقطع الأثرية المعروضة به، بالإضافة إلى التجوال والانتقال السلس بين قاعات العرض الرئيسية، بما يحقق النجاح المرجو من تجربة الزائر للمتحف.

جدير بالذكر أن التشغيل التجريبي للمتحف يتيح لزائري المتحف زيارة منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم والبهو الزجاجي والمنطقة التجارية بالإضافة قاعات العرض الرئيسية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المتحف المصري الكبير المتحف المصري كاراموكو جان مارى تراورى وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو بوركينافاسو عمدة طوكيو اليابان

مواد متعلقة

المشاط: المتحف المصري الكبير يحصل على شهادة EDGE كأول متحف أخضر بأفريقيا للمرة الثانية

المتحف المصري الكبير يستضيف إحدى فعاليات أسبوع القاهرة الحضري

الأكثر قراءة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض بمشاركة السيسي

مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاده الـ 64.. 11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads